|Запорожья
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Происшествия

В Запорожской области военный сломал ребро сослуживцу

525

Мелитопольское территориальное управление ГБР расследует уголовное дело, возбужденное по факту насилия старшим солдатом стрелецкой роты в/ч 3026 по отношению к своему подчиненному.

Об этом сообщает “Риа-Мелитополь”.

Как стало известно, 1 февраля, дежурный солдат нанес несколько ударов по телу другому военнослужащему, причинив ему телесные повреждения в виде закрытого перелома ребра.

19 февраля по факту происшествия было открыто уголовное производство, в рамках которого следователь ГБР обратился в суд с ходатайством о назначении дополнительных экспертиз.

За указанное правонарушение, совершенное в период особого положения, подозреваемому грозит срок наказания от семи до десяти лет.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги