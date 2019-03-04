В Запорожской области военный сломал ребро сослуживцу

Мелитопольское территориальное управление ГБР расследует уголовное дело, возбужденное по факту насилия старшим солдатом стрелецкой роты в/ч 3026 по отношению к своему подчиненному.

Об этом сообщает “Риа-Мелитополь”.

Как стало известно, 1 февраля, дежурный солдат нанес несколько ударов по телу другому военнослужащему, причинив ему телесные повреждения в виде закрытого перелома ребра.

19 февраля по факту происшествия было открыто уголовное производство, в рамках которого следователь ГБР обратился в суд с ходатайством о назначении дополнительных экспертиз.

За указанное правонарушение, совершенное в период особого положения, подозреваемому грозит срок наказания от семи до десяти лет.

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