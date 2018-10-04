В Запорожской области водитель микроавтобуса сбил мотоциклиста

В курортном Бердянске столкнулись грузовой микроавтобус и мопед. В результате аварии пострадал водитель мопеда, передает "ПРО Бердянск".

ДТП произошло сегодня утром, 4 октября, на перекрестке улиц Софийская и Руденко. По предварительным данным водитель микроавтобуса не предоставил преимущество в движении мопедисту, который двигался по главной, в результате чего сбил последнего.

На месте происшествия работали полицейские и медики. Водитель мопеда получил многочисленные травмы, его госпитализировали.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии.