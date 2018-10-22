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В Запорожской области во время пожара заживо сгорела жительница частного дома

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Сегодня ночью в Запорожской области случилось смертельное происшествие.

Так, жительница одного из сел сгорела заживо в частном доме. Инцидент произошел в селе Подпорожнянка около четырех часов утра. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

Выяснилось, что на площади 50 кв.м. метров горит частный жилой дом. На месте происшествия спасатели обнаружили тело женщины без признаков жизни. Как оказалось, в результате пожара погибла 77-летняя пенсионерка.

Чтобы полностью потушить пожар, спасателям понадобилось около 40 минут. На данный момент устанавливается причина возгорания. Соответствующие органы ведут расследование.

В Запорожской области во время пожара заживо сгорела жительница частного дома

В Запорожской области во время пожара заживо сгорела жительница частного дома

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