В Запорожской области внучка зверски расправилась с родной бабушкой

В Запорожской области девушка зверски убила родную бабушку и всячески отрицала свою вину.

Так, в Мелитополе судили подозреваемую в жестоком убийстве бабушки. Девушку судили по статье 115 УК Украины (Умышленное убийство). Ее приговорили к 7 годам лишения свободы.

Как выяснилось в ходе следствия, родственница ударила бабушку по голове около 17 раз. От полученных ударов старушка скончалась.

Отметим, что ранее обвиняемая время от времени избивала пожилую женщину. Соседи утверждают, что часто слышали из квартиры несчастной старушки крики "За что ты меня бьешь?". Один раз даже вызывали "скорую", но потерпевшая отказалась писать заявление в полицию.

В день убийства обвиняемая сидела под подъездом и горевала из-за смерти бабушки. Но, по ее версии, она застала старушку уже мертвой в постели, передает Риа-Мелитополь.