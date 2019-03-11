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В Запорожской области в результате пожара погиб мужчина

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В Запорожской области произошел пожар в частном доме.

Инцидент произошел десятого марта, в селе Преображенка, на улице Кооперативной. Прибыв на место событий бойцы ГСЧС установили, что в комнате жилого дома горят домашние вещи. Во время тушения пожара спасатели обнаружили бездыханное тело тридцатилетнего мужчины. Спасатели в кратчайшие сроки полностью ликвидировал пожар.

На данный момент устанавливается причина пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожской области.

В Запорожской области в результате пожара погиб мужчина

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