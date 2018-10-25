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В Запорожской области ушел из жизни помощник мэра

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Депутат Бердянского городского совета и по совместительству помощник городскому головы Бердянска Валерий Харченко скончался. Мужчине было 69 лет.

В Запорожской области ушел из жизни помощник мэра

Депутат Бердянского городского совета четырех созывов запомнился горожанам тем, что он сделал для реконструкции центра Бердянска. В последнее время работал помощником городского головы Владимира Чепурного.

Друзья и коллеги Валерия Константиновича знали его как активного, жизнерадостного, целеустремленного человека, который имел собственную точку зрения и открыто ее высказывал. Он был для многих примером и останется в наших сердцах надежным другом и мудрым советчиком, всегда готовым прийти на помощь в любой ситуации. Валерий Константинович был настоящим бердянцем, который искренне любил свой город.

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