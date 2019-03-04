В Запорожской области у женщины украли авто из закрытого гаража

Инцидент произошел в городе Мелитополь.

Так, в полицию обратилась сорокасемилетняя женщина, которая сообщила, что её авто кто-то угнал. При том, машина стояла в гараже. Злоумышленник пробрался в её гараж и оттуда похитил автомобиль.

Как выяснилось позже, угнанный автомобиль вор отдал своему приятелю, чтобы он какое-то время побыл у него. Спустя время авто и угонщик были найдены.

Вору грозит от 5 до 8 лет лишения свободы. На данный момент продолжается расследование. Об этом информирует-пресс-служба ГУНП в Запорожской области.

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