В Запорожской области случился пожар в многоэтажке из-за неисправности электросчетчиков

На Запорожском курорте, в одном из жилых домов случилось ЧП, которое могло привести к масштабному пожару.

Так, в одной из многоэтажек в Бердянске, по неизвестной причине вспыхнули электросчетчики. Происшествие случилось вчера вечером на Восточночном проспекте. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

Как выяснилось, горели электросчетчики на 4 и 5 этаже на общей площади 2 кв.м. Отметим, что возгорание спровоцировало сильное задымление. Тем не менее, пожар удалось полностью ликвидировать в течении трех минут.

К счастью, во время пожара, а в следствии задымления, никто не пострадал. На данный момент устанавливается причина возгорания электросчётчиков.