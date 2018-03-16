В Запорожской области пьяный парень набросился с ножом на отчима

Конфликт закончился операцией и арестом

В Бердянском районе Запорожской области правоохранители задержали парня по подозрению в ножевом ранении своего отчима.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, на днях полицию вызвали разнимать конфликт между пьяными отчимом и пасынком в селе Нововасильевка.

На месте происшествия копы обнаружили пьяного 45-летнего хозяина домовладения с тремя ножевыми ранениями.

Также в доме находились его жена и пасынок.

"Во время употребления спиртного между отчимом и пасынком начался конфликт, в ходе которого последний кухонным ножом трижды ударил хозяина дома", - сообщили в прокуратуре.

Раненного мужчину госпитализировали и прооперировали.

Сейчас его состояние удовлетворительное.