В Запорожской области пьяный мужчина кинул в компанию людей гранату

В Запорожской области мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разгуливал с гранатой в кармане в людном месте. Это привело к тому, что, не отдавая отчета своим действиям, мужчина кинул гранату в компанию мимо проходящих молодых людей. В результате чего не обошлось без пострадавших.

Так, как сообщает пресс-служба ГУНП в Запорожской области, полиция задержала 44-летнего пьяного жителя Мелитополя, который спровоцировал конфликт с тремя парнями и после этого кинул в них гранату "РГД-5".

Инцидент случился вчера, 3 октября, в Мелитополе, возле одного из местных магазинов, находящихся по улице Ивана Франко.

На место происшествия выехали оперативники и взрывотехники для выяснения обстоятельств.

Как выяснилось, из -за взрыва один из трех парней получил незначительные телесные повреждения. Также пострадал и сам злоумышленник. Потерпевших доставили в больницу, оказали первую помощь. Обошлось без госпитализации.

Изъятые с места ЧП металлические осколки корпуса гранаты "РГД-5" и металлическое кольцо с предохранителем отправили на экспертизу.

На данный момент открыто уголовное производство по факту преступления и ведется расследование.

Отметим, что в доме мужчины правоохранители также нашли и изъяли гранату "РГД-5" с запалом.