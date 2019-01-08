В Запорожской области произошло смертельное ДТП

Трагедия произошла в воскресенье, 6 января, на 386 км автодороги "Харьков-Симферополь", вблизи села Троицкое Мелитопольского района.

Так, ближе к вечеру на трассе произошло столкновение автомобиля "Chevrolet Lacetti" и "Ауди". В момент, когда последний выехал на встречную полосу, он столкнулся с "Chevrolet Lacetti", 34-летняя пассажирка которого впоследствии погибла на месте ДТП.

Помимо этого еще 5 человек, среди которых двое детей 2016 2018 года рождения, получили серьезные травмы. Все пострадавшие были госпитализированы в больницу.