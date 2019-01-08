В Запорожской области произошло смертельное ДТП

Трагедия произошла в воскресенье, 6 января, на 386 км автодороги "Харьков-Симферополь", вблизи села Троицкое Мелитопольского района.
Так, ближе к вечеру на трассе произошло столкновение автомобиля "Chevrolet Lacetti" и "Ауди". В момент, когда последний выехал на встречную полосу, он столкнулся с "Chevrolet Lacetti", 34-летняя пассажирка которого впоследствии погибла на месте ДТП.
Помимо этого еще 5 человек, среди которых двое детей 2016 2018 года рождения, получили серьезные травмы. Все пострадавшие были госпитализированы в больницу.
6 января около на 386 км автодороги "Харьков-Симферополь", вблизи села Троицкое Мелитопольского района, водитель автомобиля "Ауди", двигаясь в направлении города Мелитополь, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем "Chevrolet Lacetti". В результате аварии пассажирка автомобиля "Chevrolet Lacetti", жительница города Днепр 1985 года, погибла на месте происшествия. Травмы различной степени тяжести получили пятеро граждан: водитель автомобиля "Chevrolet", мужчина 1980 года рождения и двое пассажиров, мальчик 2016 рождения и девочка 2018 рождения, жители города Днепр, и водитель автомобиля "Ауди", житель Мелитополя 1959 года , госпитализированы в больницу. Пассажир автомобиля "Ауди", житель Мелитополя 1991 года рождения, после оказания медицинской помощи отпущен домой. Источник Офіційний сайт Національної поліції #Запорожье #новости #дтп #zp #zp_news