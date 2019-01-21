В Запорожской области произошло ДТП, есть пострадавшие

Сегодня, 21 января, в одном из популярных пабликов Запорожья в Инстаграм появился пост с фото с места ДТП в Мелитополе.
Так, в городе Мелитополь на проспекте 50-летия Победы произошло дорожно транспортное происшествие. Столкнулись два автомобиля – Мерседес и Таврия. Известно, что есть пострадавшие, у водителя второго авто травма головы. Подробности происшествия уточняются.
Сегодня в Мелитополе, 21 января, около 8.20, на пр. 50-летия Победы произошло ДТП. Столкнулись два легковых авто: "Мерседес" и "Таврия". Известно, что у водителя "Таврии" травмы головы. Ему оказывали медпомощь прохожие. Об обстоятельствах ДТП читайте на нашем сайте позднее.
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