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В Запорожской области посреди бела дня неизвестные избили мужчину

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Вчера, 25 декабря, в одном из дворов Мелитополя группа людей избила мужчину с топором.

Так, в одном из дворов Мелитополя группа неизвестных избила мужчину, в руках у которого был топор. За что и зачем на него напали молодые люди – неизвестно. Друг потерпевшего выложил на своей странице в Инстаграм видео и попросил людей в соцсети помочь разыскать обидчиков.

Как видно на видео, парень с топором никого им бить и не собирался, однако нападающие отобрали у него топор а после избили.

В Запорожской области посреди бела дня неизвестные избили мужчину

Источник “РиаМелитополь”

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