В Запорожской области осудили восьмиклассницу, обворовавшую два магазина

Ученица 8-го класса одной из школ Приморска украла косметику, резинки и заколки.

На днях девочку судили. В школе она характеризуется положительно, не пропускает занятия без уважительных причин. Проживает вместе с мамой и братом.

Школьницу судили по двум эпизодам. В первом случае девочка зашла в магазин в ТЦ “Парус” и спрятала под одежду пару помад, шоколадку и несколько подводок для глаз. После успешного исхода она решила повторить сделанное, на этот раз уже в магазине “Ева”. Отсюда обвиняемой удалось вынести куда больше, только одних сережек она украла 16 штук, а также несколько тушей для ресниц, лаки, наборы заколок и т.д. В сумме обе кражи затянули почти на три тысячи гривен.

В суде девочка раскаялась в содеянном.

Приморский райсуд признал ее виновной по ст. 185 УК Украины (кража),однако решил освободить от отбывания реального наказания, заменив1 годом испытательного срока. Отметим, в Украине уголовная ответственность за эту статью наступает с 14 лет. Также суд постановил взыскать материальный ущерб с матери девочки.

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