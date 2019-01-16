В Запорожской области обнаружили на улице труп самоубийцы

Тело мужчина было найдено на днях в Мелитопольском районе.

Так, в селе Константиновка местный житель совершил суицид путём повешения. Тело погибшего было найдено на улице. Сразу после этого очевидцы обратились в полицию. Была ли предсмертная записка – пока неизвестно.

При осмотре трупа, следов насильственной смерти не было обнаружено. Тело было направлено на экспертизу для установления времени и причин смерти мужчины. Об этом информирует “РиаМелитополь”.

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