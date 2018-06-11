В Запорожской области ночью на улице подрезали парня

Вчера ночью неизвестный мужчина в ходе внезапно возникшего конфликта возле одного из домов по проспекту 50-летия Победы в Мелитополе ранил ножом 19-летнего парня.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области, пострадавшего госпитализировали в местную больницу с проникающими ножевыми ранениями брюшной полости. Злоумышленник с места происшествия скрылся.

Установить и задержать подозреваемого копам помогли активисты "Союза участников АТО Мелитополя". Злоумышленником оказался 34-летний местный житель.

Открыто уголовное производство по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение" УК Украины. Задержанному грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Фото: Пресс-служба Нацполиции в Запорожской области