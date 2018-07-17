В Запорожской области не поделили дорогу две легковушки и автобус

Дорожное происшествие произошло, сегодня утром, 17 июля, на одном из перекрестков города Бердянск. На дороге столкнулись автомобили "ЗАЗ", "ВАЗ" и пассажирский автобус, сообщает ProBerdyansk.

Как утверждает водитель маршрутного такси, он двигался по главной дороге и в его автомобиль врезался "ЗАЗ", а в него не успевший затормозить "ВАЗ". В результате аварии 2 человека с различными травмами были госпитализированы в больницу.

Кроме того, на данном участке не работал светофор, в связи с ремонтными работами.

Подробности инцидента выясняются.