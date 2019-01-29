В Запорожской области на трассе произошло смертельное ДТП

Трагическое ДТП произошло на перекрестке М18 трассы Харьков-Симферополь с улицы Базовой.

Так, сегодня утром, 29 января, произошло ДТП с участием двух авто: “Volkswagen” и “Mercedes-Benz”, а также пешехода. По предварительной информации, оба авто двигались на зеленый свет светофора на встречных полосах. В этот момент, пешеход переходил проезжую часть в районе пешеходного перехода на красный для него свет.

После удара пешехода о “Volkswagen” его отбросило на полосу встречного транспорта на “Mercedes-Benz”. От полученных травм пострадавший скончался на место происшествия.

На данный момент выясняются обстоятельства происшествия. Более подробную информацию читайте вскоре на нашем сайте.

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