В Запорожской области мужчине, совравшему об ограблении, грозит до двух лет тюрьмы

Прокуратура Токмака передала в суд расследование в отношении местного жителя, который 12 декабря обратился в полицию и заявил об ограблении.

Со слов потерпевшего, четверо мужчин в камуфляжной одежде, масках-балаклавах, бронежилетах и с оружием отобрали у него мобильный телефон и деньги, прикрываясь военным положением.

В полиции начали расследование по статье разбой, совершенный группой лиц.

Но как выяснилось в ходе дальнейшего расследования, потерпевший соврал о нападении и сам стал подозреваемым по двум статьям уголовного кодекса.

Сейчас он находится под домашним арестом. Обвиняемому грозит до двух лет тюрьмы — сообщает пресс-служба запорожской прокуратуры.

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