В Запорожской области мужчина забил до смерти своего товарища

Кровавый инцидент произошел в с. Малая токмачка Ореховского района Запорожской области.

Так, находясь возле магазина, расположенного по ул. Шевченко 167-А, имея умысел на нанесение тяжких телесных повреждений, мужчина нанес своему знакомому многочисленные удары кулаками в область головы, а также удар неустановленным в ходе следствия тупым твердым предметом с шероховатой поверхностью в левую височно область. После чего пострадавший побежал к своему дому, который расположен напротив вышеуказанного магазина.

Не останавливаясь на достигнутом, через короткий промежуток времени, нападавший подошел с деревянной к потерпевшему с деревянной палкой в руках, который находился около своего двора, и в ходе обоюдной драки нанес несколько ударов в область головы, от которых потерпевший упал на землю и умер.

В результате противоправных действий злоумышленник причинил потерпевшему телесные повреждения в виде внутричерепной травмы, которая осложнилась отеком головного мозга с дислокационной синдромом и, согласно заключению эксперта квалифицируется как тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни и находится в прямой причинной связи со смертью потерпевшего.

Таким образом, органом досудебного следствия подозреваемый обвиняется в совершении уголовного преступления и его действия квалифицированы по ч 2 ст 121 УК Украины, так как по мнению органа досудебного следствия, он совершил умышленное тяжкое телесное повреждение, то есть умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения, повлекшее смерть потерпевшего.

Судебным следствием установлено, что инициатором возникшего конфликта был именно пострадавший. По отношению к обвиняемому он вел себя агрессивно. После столкновения в помещении и у здания магазина, свои агрессивные действия не прекратил, а пришел к собственному двор, взял деревянную палку и продолжил конфликт со знакомым, несмотря на просьбы жены прекратить свои действия и её попытку его удержать.

Суд квалифицирует действия обвиняемого по ч 1 ст. 119 УК Украины, как совершение убийства по неосторожности. Суд установил убийце испытательный срок один год.

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