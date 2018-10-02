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В Запорожской области мужчина устроил стрельбу из собственного балкона

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Мужчина устроил ночную засаду на собственном балконе, откуда отрыл огонь из охотничьего ружья. Стрелку грозит до 7 лет лишения свободы.

Инцидент произошел в воскресенье, 30 сентября, около 23:00, в Мелитополе. О происходящем в правоохранительные органы сообщили очевидцы. На месте событий работали группа быстрого реагирования и следственно-оперативная группа отделения полиции.

Как сообщает пресс-служба нацполиции, 31-летний злоумышленник вел себя агрессивно и оказывал сопротивление при задержании. В ходе проведения следственных действий изъято и отправлено на экспертизу охотничье ружье ТОЗ-Б 16 калибра, и 6 патронов калибра 9 мм.

В Запорожской области мужчина устроил стрельбу из собственного балкона

Открыто уголовное производство по признакам ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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