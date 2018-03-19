В Запорожской области мужчина угрожал взорвать гранату при ребенке (ФОТО)

Семейная ссора чуть не переросла в массовое убийство

В Мелитополе Запорожской области в ходе семейной ссоры мужчина угрожал взорвать гранату при своей жене и ребенке, с которыми сейчас не живет.

Как сообщает отдел коммуникации полиции области, 18 марта около 15:00 поступил вызов о том, что пьяный мужчина пришел в дом, где отдельно от него живет жена и несовершеннолетний сын, и угрожал взрывать гранату.

"39-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел к своей 38-летней жене и 15-летнему сыну, с которыми он временно не проживает. В ходе конфликта он достал гранату и стал угрожать подорвать ее. Мать женщины вызвала полицию, а мужчина ушел", - сообщают правоохранители.

Группа быстрого реагирования и взрывотехники полиции по месту жительства мужчины изъяли корпус гранаты "РГД-5" и запал к ней.

Подозреваемого задержали, начато расследование по признакам ч.1 ст.129 (Угроза убийством) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Фото: Отдел коммуникации полиции Запорожской области