В Запорожской области мужчина покушался на жизнь собственного сына

В Мелитополе задержали мужчину, который пытался убить своего сына.

Как сообщает пресс-служба полиции Запорожья, вчера 15 июля, с ножевым ранением был госпитализирован в больницу 25-летний житель Мелитополя. Ранение парень получил от своего пьяного отца.

Как выяснили полицейские, во время распития спиртных напитков между отцом и сыном возникла сора. В ходе конфликта 55-летний мужчина нанес удар ножом потерпевшему.

Медиков вызвала мать пострадавшего. Подозреваемый скрылся с места преступления. Правоохранителям удалось задержать его в Новом Мелитополе.

По данному делу открыто уголовное производство по ч 2 ст 15 (Покушение на преступление) ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит от 7 до 15 лет тюремного заключения.