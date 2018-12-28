В Запорожской области мужчина на Ауди ограбил пенсионерку

Прямо посреди улице в Бердянске неизвестный выхватил сумку из рук 65-летней пенсионерки и скрылся. Задержать преступника полиции удалось по горячим следам.

Как сообщает пресс-служба нацполиции Запорожской области, сообщение об ограблении поступило от местной жительницы. Женщина сообщила о том, что неизвестный подбежал сзади и выхватил сумку, далее мужчина скрылся на легковом авто темного цвета.

Прибывшие на место происшествия копы опросили свидетелей и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных на соседнем здании. Спустя некоторое время была установлена личность злоумышленника, а также установлено местонахождение его автомобиля Audi.

Подозреваемым оказался ранее судимый 34-летний житель Энергодара, у которого изъяли похищенное у пенсионерки имущество. По факту грабежа открыто уголовное производство. Задержанному грозит до шести лет лишения свободы.

В настоящий момент мужчину проверяют на причастность к другим подобным преступлениям на территории Бердянска и Бердянского района.