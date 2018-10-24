В Запорожской области мать с сыном устроили жестокую поножовщину в гостях

В Запорожской области состоялся суд по делу о в прямом смысле слова резни, которую в городе Орехов учинила компания из матери, сына и приятельницы.

Как установило следствие, люди пришли в гости к знакомым, где совместно распивали алкогольные напитки и веселились. В ходе веселья между одной их женщин и хозяйкой мероприятия возникла ссоры, которая переросла в потасовку между гостем и хозяином. В результате которой обвиняемый нанес владельцу дома 10-13 ножевых ранений, от чего потерпевший погиб на месте.

Однако в это самое время на кухне произошли не менее жуткие события, отношения решили выяснить и дамы. Они сбили с ног владелицу жилплощади и избивали ее руками и ногами, тягали за волосы, а затем наносили удары металлической кастрюлей. В итоге одна из женщин схватила нож и нанесла несколько ударов. Одно из ножевых ранений и стало смертельным для жертвы.

После того как троица буквально вырезала семью, они вытерли кровь и покинули место преступления, передаёт IPnews.

Ореховский райсуд признал всех троих виновными по ст. 115 УК Украины и назначил наказание в виде лишения свободы: матери – 8 лет, ее сыну – 13, а подружке – 15.