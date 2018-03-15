В Запорожской области горели два автомобиля (ФОТО)

Один полностью выгорел вместе с гаражом в центре Запорожья

В Запорожской области за минувшие сутки с 14 по 15 марта произошло два возгорания автомобилей.

Как сообщает ГУ ГСЧС в области, в 21:23 в поступил вызов на ул. Вишневая в Александровском районе Запорожья.

Горел пристроенный к дому гараж и находившийся в нем автомобиль "ВАЗ".

К 23:05 спасатели полностью ликвидировали горение.

Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение пожара на дом.

Второй случай произошел в 13:16 вв пгт. Михайловка (райцентр).

Здесь горел моторный отсек тоже автомобиля "ВАЗ".

Вероятной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Фото: ГУГСЧС в Запорожской области