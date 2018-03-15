В Запорожской области горели два автомобиля (ФОТО)

Один полностью выгорел вместе с гаражом в центре Запорожья
В Запорожской области за минувшие сутки с 14 по 15 марта произошло два возгорания автомобилей.
Как сообщает ГУ ГСЧС в области, в 21:23 в поступил вызов на ул. Вишневая в Александровском районе Запорожья.
Горел пристроенный к дому гараж и находившийся в нем автомобиль "ВАЗ".
К 23:05 спасатели полностью ликвидировали горение.
Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение пожара на дом.
Второй случай произошел в 13:16 вв пгт. Михайловка (райцентр).
Здесь горел моторный отсек тоже автомобиля "ВАЗ".
Вероятной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
Фото: ГУГСЧС в Запорожской области