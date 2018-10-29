В Запорожской области без вести пропал пенсионер по пути в поликлинику

Пропавший мужчина страдает проблемами с памятью.

В ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАЛ МУЖЧИНА ПО ПУТИ В ПОЛИКЛИНИКУ

В пятницу, 26 октября, в Запорожье без вести пропал Фучаджи Владимир Михайлович 1949 года рождения, проживающий в с. Терпенье на ул. Яблоневой. Так, утром мужчина вышел в поликлинику, но назад так и не вернулся. Телефона и документов у пропавшего с собой не было. Родственники Владимира забили тревогу и начали его поиски.

Приметы: худощавый, среднего роста, седые волосы и усы. Был одет: в ветровку болотного цвета, черные брюки, черную вязаную шапочку, коричневые туфли.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Владимира, сообщите по телефону: 0680793532.