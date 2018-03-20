В Запорожской области бабушка сгорела в своей кровати

Причина пожара устанавливается

В Запорожской области в результате возгорания кровати погибла 81-летняя женщина.

Как сообщает ГУГСЧС в области, 19 марта поступил вызов о пожаре в частном жилом доме села Желтая Круча в Ореховском районе.

В комнате горела кровать на площади 1 квадратный метр.

Огонь потух сам, но в результате горения погибла 81-летняя хозяйка дома.

Вероятной причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печного отопления.

Ведется расследование, которое окончательно установит причины ЧП.

Фото: ГУГСЧС в Запорожской области