В Запорожской области бабушка сгорела в своей кровати

Причина пожара устанавливается
В Запорожской области в результате возгорания кровати погибла 81-летняя женщина.
Как сообщает ГУГСЧС в области, 19 марта поступил вызов о пожаре в частном жилом доме села Желтая Круча в Ореховском районе.
В комнате горела кровать на площади 1 квадратный метр.
Огонь потух сам, но в результате горения погибла 81-летняя хозяйка дома.
Вероятной причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печного отопления.
Ведется расследование, которое окончательно установит причины ЧП.
Фото: ГУГСЧС в Запорожской области