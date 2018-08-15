В Запорожье задержали пьяного водителя на угнанном автомобиле

Ночью, 14 августа, у жителя села Каменского незвестный угнал со двора автомобиль Москвич-2140.

Об этом сообшают в областном управлении полиции.

Разыскиваемый автомобиль остановили сотрудники патрульной полиции в Запорожье. Полицейские установили, что мужчина управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

На 34-летнего пьяного гражданина составили административный протокол. Кроме того, выяснилось, что ранее судимый мужчина разыскивается Александровским отделением полиции за уклонение от исполнения решения суда.

Правонарушитель задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Похищенный автомобиль изъяли правоохранители и уже вернули владельцу.

Открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.