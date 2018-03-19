В Запорожье возле школы сошел с рельсов вагон трамвая (ФОТО)

Снес знак "Дети"
В Запорожье утром сегодня, 19 марта, сошел с рельсов трамвайный вагон возле школы Шевченковском районе.
Как сообщают в патрульной полиции Запорожья, на улице Шевченко трамвай врезался в ограждение частного дома.
Также он повредил столб с размещенным на нем предупреждающим автомобильным знаком "Дети".
Данных о пострадавших пассажирах пока что нет.
Причиной аварии могло быть превышение скорости и выпавший снег.
Напомним, что недавно в Запорожье загорелся трамвай во время движения по маршруту.
Фото: патрульная полиция Запорожья