В Запорожье водителю автобуса пассажир брызнул в лицо газовым баллончиком

В Запорожье в водителя городского автобуса брызнули из газового баллончика. Об этом сообщает портал "Depo.Запорiжжя" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел сегодня, 18 декабря, около 13:00 на остановке "Площадь Пушкина" во время посадки. Между водителем и одним из пассажиров произошел конфликт. После чего горожанин распылил водителю в глаза слезоточивый газ из баллончика.

На место приехали полицейские и скорая помощь. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.