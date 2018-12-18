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В Запорожье водителю автобуса пассажир брызнул в лицо газовым баллончиком

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В Запорожье в водителя городского автобуса брызнули из газового баллончика. Об этом сообщает портал "Depo.Запорiжжя" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел сегодня, 18 декабря, около 13:00 на остановке "Площадь Пушкина" во время посадки. Между водителем и одним из пассажиров произошел конфликт. После чего горожанин распылил водителю в глаза слезоточивый газ из баллончика.

На место приехали полицейские и скорая помощь. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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