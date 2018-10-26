В Запорожье водитель иномарки едва не сбил насмерть водителя эвакуатора (ВИДЕО)

Вчера, 24 октября, в районе детской железной дороги случилось ДТП. Так, водитель эвакуатора доставал из кювета машину марки Toyota RAV4. В момент эвакуации, из-за поворота вылетел автомобиль марки Nissan Primera. Потеряв управление он столкнулся с эвакуатором. Водитель спецмашины чудом среагировал и остался жив, сам же эвакуатор был сдвинут почти на метр, что можно наблюдать на видео.

Видеорегистратор эвакуатора зарегистрировал явное превышение скорости автомобиля Nissan Primera.