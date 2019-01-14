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В Запорожье в результате лобового столкновения автомобилей пострадали 3 человека

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ДТП произошло вчера, 12 января, на улице Александра Говорухи в Коммунарском районе Запорожья.

Как сообщают в пресс-службе ГСЧС в Запорожской области, автомобиль "BMW" потерял управление, выехал с проезжей части и столкнулся с автомобилем "Ланос".

Водители автомобилей и пассажир получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших медики "скорой помощи" госпитализировали в пятую городскую больницу.

Спасатели отключили аккумуляторы от питания, перекрыли газовый баллон в автомобиле "Ланос" и обеспечили пожарную безопасность в случае возникновения возгорания.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

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