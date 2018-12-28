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В Запорожье в ДТП погиб ребёнок

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Трагедия произошла в среду, 26 декабря, в Шевченковском районе. Произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб 11-летний ребенок. Мальчик скончался в карете “скорой” помощи.

По предварительно информации водитель автомобиль марки ” Nissan Micra” не выбрал безопасную дистанцию и не справился с управлением. Легковушка выехала на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с маршруткой.

Сегодня, 28 декабря, в сети опубликовали видео с места жуткой аварии.

В сети появилось видео смертельного ДТП в Запорожье. ___ Водитель "Ниссан микра" двигался по заснеженной дороге в сторону Шевченковского микрорайона. Машину занесло на встречную полосу. Там в это время двигалась маршрутка. Ребенок, находившийся в "Ниссан микра" умер по дороге в больницу. Госпитализированы водитель легкового авто и пассажиры маршрутки. ____ #news_zp #Запорожье #Zaporizhzhya #Zaporozhye #Запоріжжя #zpgram

Публикация от Запорожье (@news_zp)

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