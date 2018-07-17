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В Запорожье в автомобиль с 8-летним мальчиком внутри въехала легковушка

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ДТП произошло в Днепровском районе города

Сегодня утром, 17 июля, на улице Днепровское шоссе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей: Chevrolet Aveo и Renault Clio. Водителя Renault Clio и пассажирку Chevrolet Aveo госпитализировали в в 5-ю горбольницу.

По словам правоохранителей, на момент аварии в салоне Renault Clio также находился 8-милетний мальчик. В Chevrolet Aveo находилось трое: водитель и два пассажира.

На данный момент установлено, что водитель Renault Clio двигалась со стороны улицы Трипольская в сторону улицы Братская. При неосторожном повороте в легковушку въехал автомобиль Chevrolet Aveo, который двигался позади.

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