В Запорожье в автомобиль с 8-летним мальчиком внутри въехала легковушка

ДТП произошло в Днепровском районе города

Сегодня утром, 17 июля, на улице Днепровское шоссе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей: Chevrolet Aveo и Renault Clio. Водителя Renault Clio и пассажирку Chevrolet Aveo госпитализировали в в 5-ю горбольницу.

По словам правоохранителей, на момент аварии в салоне Renault Clio также находился 8-милетний мальчик. В Chevrolet Aveo находилось трое: водитель и два пассажира.

На данный момент установлено, что водитель Renault Clio двигалась со стороны улицы Трипольская в сторону улицы Братская. При неосторожном повороте в легковушку въехал автомобиль Chevrolet Aveo, который двигался позади.