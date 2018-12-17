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В Запорожье цыганки на улице напали и ограбили женщину

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В Запорожье полицейские задержали трех женщин, подозреваемых в совершении грабежа. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожской области.

В четверг, 13 декабря, на пульт патрульных поступило сообщение о грабеже на улице Ореховское шоссе. Три женщины ромской национальности напали на прохожую женщину, выхватили у нее кошелек, затем толкнули и сбежали. Нанесенный ущерб составил 3 тыс. гривен.

В Запорожье цыганки на улице напали и ограбили женщину

По описанным приметам полицейские разыскали подозреваемых на улице Космической. Потерпевшая опознала своих обидчиц. На место происшествия вызвали следователей для дальнейшего расследования дела.

В Запорожье цыганки на улице напали и ограбили женщину

Фото: пресс-служба патрульной полиции Запорожской области

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