В Запорожье цыганки на улице напали и ограбили женщину

В Запорожье полицейские задержали трех женщин, подозреваемых в совершении грабежа. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожской области.

В четверг, 13 декабря, на пульт патрульных поступило сообщение о грабеже на улице Ореховское шоссе. Три женщины ромской национальности напали на прохожую женщину, выхватили у нее кошелек, затем толкнули и сбежали. Нанесенный ущерб составил 3 тыс. гривен.

По описанным приметам полицейские разыскали подозреваемых на улице Космической. Потерпевшая опознала своих обидчиц. На место происшествия вызвали следователей для дальнейшего расследования дела.

Фото: пресс-служба патрульной полиции Запорожской области