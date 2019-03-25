В Запорожье трое парней ограбили кассу кинотеатра

Трое парней похитили все деньги из кассы кинотеатра "им. Маяковского", который находится на проспекте Соборном в Запорожье.

Об этом порталу Depo.Запоріжжя рассказали собственные источники в правоохранительных органах города.

В субботу, 23 марта, около 18:20 трое молодых людей похитили более 6500 гривен из кассы кинотеатра. После совершения кражи они убежали в сторону проспекта Металлургов.

На место происшествия прибыли полицейские, однако поиски правонарушителей результатов не принесли.

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