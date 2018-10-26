В Запорожье суд отпустил на свободу пропагандиста ДНР

Сотрудники Службы безопасности Украины 27.09.2017 задержали в Запорожье пропагандиста террористической организации "ДНР". Правоохранители установили, что 33-летний житель Запорожья Павел Волков в течение 2014−2016 годов работал в так называемом "комитете социальных коммуникаций "ДНР".

Как сообщалось в пресс-центре СБУ, указанный гражданин размещал на антиукраинских сепаратистских интернет-сайтах собственные журналистские статьи с призывами к нарушению территориальной целостности Украины, а также способствовал деятельности террористической организации "ДНР".

По информации правоохранительных органов, Павел Волков на протяжении 2014-2016 годов получал задания от спецслужб Российской Федерации и распространял антиукраинские материалы в согласовании с кураторами из так называемой "ДНР", представители которой финансировали сепаратистские веб-ресурсы после чего злоумышленник в 2017 году получил задание от спецслужб РФ вернуться в Запорожье с территории Российской Федерации с целью организации антиукраинской информационной кампании в средствах массовой информации.

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области задержали Павла Волкова после проведения обысков по месту его проживания и регистрации, а также изъяли компьютерную технику с доказательствами подготовки и распространения ряда антиукраинских материалов сепаратистского характера, а также с доказательствами его подготовки и участия в незаконном референдуме о независимости "Донецкой народной республики", что подтверждается судебными экспертизами и материалами уголовного производства.

Во время обысков также обнаружено резюме для трудоустройства на работу в пророссийских и сепаратистских медиа-ресурсах, в котором Павел Волков перечисляет факты своей трудовой биографии, в частности он указывает про редакторство сайтов про Новороссию, про активное участие в митингах Антимайдана в Запорожье, про организацию сбора подписей за вступление в Таможенный союз, про активную деятельность "Русского мира в Запорожье"" и т.д.

Согласно информации правоохранительных органов, указанному гражданину сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, обвинительный акт направлен для рассмотрения в Шевченковский районный суд города Запорожья.

Однако, не взирая на все усилия правоохранителей, благодаря судьям Шевченковского районного суда г. Запорожья, которые на сегодняшний день проходят переаттестацию в связи с проведением судебной реформы в Украине, проросийский агитатор Павел Волков вчера оказался на свободе, и на данный момент имеет возможность безнаказанно скрыться и избежать уголовной ответственности.

Как стало известно, во время судебного рассмотрения коллегией судей Шевченковского районного суда города Запорожья в отношении Павла Волкова неоднократно продлевалась мера пресечения в виде содержания под стражей, однако 25.10.2018 новой коллегией судей было отказано в ходатайстве прокурора о продлении ему меры пресечения в виде содержания под стражей, при чем судьи оставили антиукраинского пропагандиста без какой-либо меры пресечения. И это при том, что законодательством Украины не предусмотрено иной альтернативы, кроме как содержания в СИЗО за совершение преступлений, по которым обвиняется данный гражданин. При этом суд огласил не полный текст определения об освобождении Павла Волкова из под стражи, и не аргументировал принятие своего решения.

Исходя из этого, учитывая факт вооруженной агрессии на Востоке Украины, а также незаконную аннексию Автономной республики Крым Российской Федерацией, у украинского общества возникают большие вопросы в беспристрастности судебной системы при рассмотрении уголовных производств в сфере преступлений против основ национальной безопасности Украины.

Следующие рассмотрение уголовного дела должно состояться 30 октября 2018 года в Шевченковском районном суде города Запорожья.

О развитии событий читайте в наших следующих материалах

Следующие рассмотрение уголовного дела должно состояться 30 октября 2018 года в Шевченковском районном суде города Запорожья.