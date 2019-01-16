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В Запорожье столкнулись автомобили полиции и газовой службы

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В Запорожье произошло ДТП с участием газовой службы и автомобиля патрульной полиции.

Авария произошла вечером 14 января на перекрестке улиц Магара и Совхозной – дорогу не поделили ГАЗ газовщиков и полицейский Renault Dokker, сообщили в пресс-службе патрульной полиции города.

На месте происшествия работали стражи порядка, выясняя обстоятельства столкновения. Была собрана соответствующая информация и создана схема столкновения.

В результате ДТП обе машины получили серьезные механические повреждения, однако люди не пострадали.

В Запорожье столкнулись автомобили полиции и газовой службы

В Запорожье столкнулись автомобили полиции и газовой службы

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