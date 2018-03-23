В Запорожье спецназ "КОРД" подстрелил копа

Во время операции по задержанию полицейских-взяточников

В Запорожье сотрудник спецподразделения "КОРД" ранил полицейского во время его задержания с напарником по подозрению во взяточничестве.

Как сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины, правоохранители получили оперативные данные, что два сотрудника патрульной полиции Запорожья систематически берут взятки от водителей.

"25-летний лейтенант полиции и его 40-летний коллега, старший лейтенант полиции, требовали деньги за любые правонарушения, совершенные водителями. Сумма взятки колебалась от 200 гривен до 10 000 гривен, то есть 50% от суммы реального штрафа", - передает департамент.

Правоохранители задокументировали систематическое получение взяток и решили задержать сразу после получения очередной суммы.

Копы, увидев, что их разоблачили, пытались скрыться и оказать сопротивление.

"Во время спецоперации 40-летний инспектор патрульной полиции бросился бежать и был задержан в нескольких сотнях метров от трассы. Его 25-летний коллега, который находится в органах полиции всего 2 года, попытался оказать сопротивление, пытаясь завладеть табельным оружием сотрудника "КОРДа"", - заявили в департаменте.

Чтобы противостоять этому спецназовец выстрелил и ранил патрульного.

После оказания раненому экстренной медицинской помощи, он был госпитализирован.

Сейчас состояние патрульного удовлетворительное.

Задержанным объявлено подозрение, судом им будет избрана мера пресечения.