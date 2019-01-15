В Запорожье сообщили о минировании гипермаркета

В Запорожье полицейские и спасатели проверили сообщение о заминировании торгового центра в Коммунарском районе. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

Вчера, 14 января, около 18:00 в полицию с заявлением обратился работник службы охраны гипермаркета "Метро", расположенного по улице Ореховское шоссе. Выяснилось, что им на электронный адрес поступило письмо о якобы минировании помещения.

На место происшествия оперативно выехали сотрудники Нацполиции, патрульной полиции,скорая помощь, спасатели, взрывотехники, а также кинологи. Из торгового центра экстренно эвакуировали 80 человек, среди которых 50 посетителей и 30 – персонала.

Во время проверки опасных веществ и предметов не нашли. Правоохранители установили личность лжеминера и задержали его. В настоящее время 40-летний ранее судимый местный житель, который сообщил о минировании ТЦ, находится в отделении полиции и даёт показания.

По факту происшествия открыто уголовное производство. Задержанному грозит до шести лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

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