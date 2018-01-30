В Запорожье ревнивого мужа посадили на 7 лет за попытку убийства

Подозревая жену в измене, напал с ножом на мужчину

В Запорожье суд приговорил к 7 годам тюрьмы мужчину, который приревновал свою жену к другому мужчине и пытался его убить.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области, накануне Нового года мужчина на почве ревности набросился на другого человека с ножом.

Несколько раз ударил в область печени и в грудную клетку.

"Тем самым злоумышленник совершил все необходимые действия, которые считал нужными для убийства потерпевшего С. Однако гражданину С. была оказана первая медицинская помощь и он остался жив", - передает прокуратура.

В суде мужчина настаивал на том, что он оборонялся, но Шевченковский районный суд посчитал его виновным в покушении на убийство.

Впоследствии апелляционный суд отклонил жалобы и оставил приговор в силе – 7 лет лишения свободы.