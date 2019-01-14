В Запорожье разыскали мужчину, который потерялся, перепутав поезда

В Запорожской области полицейские разыскали мужчину, который по ошибке сел не в тот поезд и уехал в неизвестном направлении.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.

11 января в полицию позвонила жительница Киева, которая сообщила, что ее муж перепутал поезд на вокзале "Запорожье-1" и уехал в другой город. Полицейские подробно опросили заявительницу.

Выяснилось, что женщина вместе с супругом должны были ехать из Запорожья в Киев, но мужчина перепутал поезд из-за того, что с перрона вокзала одновременно с поездом "Запорожье-Киев" отправился электропоезд сообщением "Вольнянск-Мелитополь". Позднее мужчина позвонил супруге и сказал, что во время проверки посадочных документов его высадили на неизвестной станции. В местности мужчина не ориентировался.

В ходе отработки всех остановок поезда полицейские разыскали пропавшего. Стоит отметить, что мужчина находился без верхней одежды и зимней обуви и сильно перемерз.

Правоохранители предоставили мужчине обувь и куртку. Также приобрели билет на поезд в Киев и проконтролировали, чтобы тот сел в нужный поезд.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!