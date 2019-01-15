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В Запорожье разыскали девушку, сбежавшую из дому, чтобы не идти школу

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Испуганный отец обратился за помощью. Не мог найти свою несовершеннолетнюю дочь. В течении суток правоохранители установили место нахождения исчезнувшей.

В воскресенье, 13 января, в Днепровское отделение полиции пришло сообщение об исчезновении 17-летней девушки. Перепуганный 46-летний мужчина рассказал, что его дочь ушла из дома днём, с тех пор на связь не выходила.

В течении суток школьницу отыскали. Она находилась в подъезде многоэтажного дома своего района. Преступных действий в отношении неё не совершались.

Позже девочка рассказала, что не вернулась к родителям, так как ей не хотелось на следующее утро идти в школу.

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