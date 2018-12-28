В Запорожье пьяный водитель на KIA въехал в другое авто и пытался сбежать с места ДТП (ВИДЕО)

Происшествие случилось вчера, 27 декабря около 21.45 в Шевченковском районе. Водитель кроссовера KIA на полном ходу врезался сзади в Renault Fluence, который собирался поворачивать к супермаркету АТБ. От сильного удара заднюю часть “Рено” буквально разворотило. Совершив ДТП, водитель KIA попытался убежать с места происшествия. Когда сотрудники полиции попытались его задержать, он оказал активное сопротивление.

Патрульным пришлось применить силу и газовый баллончик. Задержанного скрутили и надели на него наручники. Как оказалось, водитель KIA находился в состоянии опьянения. В данный момент на месте происшествия работают 2 экипажа полиции, которые опрашивают свидетелей случившегося, сообщает Вместе.