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В Запорожье пьяный водитель на KIA въехал в другое авто и пытался сбежать с места ДТП (ВИДЕО)

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Происшествие случилось вчера, 27 декабря около 21.45 в Шевченковском районе. Водитель кроссовера KIA на полном ходу врезался сзади в Renault Fluence, который собирался поворачивать к супермаркету АТБ. От сильного удара заднюю часть “Рено” буквально разворотило. Совершив ДТП, водитель KIA попытался убежать с места происшествия. Когда сотрудники полиции попытались его задержать, он оказал активное сопротивление.

Патрульным пришлось применить силу и газовый баллончик. Задержанного скрутили и надели на него наручники. Как оказалось, водитель KIA находился в состоянии опьянения. В данный момент на месте происшествия работают 2 экипажа полиции, которые опрашивают свидетелей случившегося, сообщает Вместе.

В Запорожье пьяный водитель на KIA въехал в другое авто и пытался сбежать с места ДТП (ВИДЕО)

В Запорожье пьяный водитель на KIA въехал в другое авто и пытался сбежать с места ДТП (ВИДЕО)

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