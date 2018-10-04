В Запорожье пропала юная девушка

1 октября юная 16-летняя запорожанка Кристина Човпинь вечером ушла с друзьями гулять. До сих пор девушка так и не вышла на связь. Родители предполагают, что в тот день их дочь могла быть в одном из ночных заведений города — "Капиталисте", "Кокосе" или "Подиуме". О пропаже девушки уже заявили в полицию, и отметили, что раньше Кристина никогда не пропадала.

Сообщается, что с собой в тот день, когда её последний раз видели, у девушки был загранпаспорт и 6000 гривен. В данный момент полиция Запорожья и области просит всех, кто видел пропавшую Кристину или знает где она может находиться, сообщать информацию по телефонам 067 618 9776 или 102.