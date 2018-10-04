МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

В Запорожье пропала юная девушка

281

В Запорожье пропала юная девушка

1 октября юная 16-летняя запорожанка Кристина Човпинь вечером ушла с друзьями гулять. До сих пор девушка так и не вышла на связь. Родители предполагают, что в тот день их дочь могла быть в одном из ночных заведений города — "Капиталисте", "Кокосе" или "Подиуме". О пропаже девушки уже заявили в полицию, и отметили, что раньше Кристина никогда не пропадала.

Сообщается, что с собой в тот день, когда её последний раз видели, у девушки был загранпаспорт и 6000 гривен. В данный момент полиция Запорожья и области просит всех, кто видел пропавшую Кристину или знает где она может находиться, сообщать информацию по телефонам 067 618 9776 или 102.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги