В Запорожье произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 12 марта, в Вознесеновском районе Запорожья.

Так, автоледи за рулем Славуты врезалась в Ланос, который был припаркован, после чего он въехал в Ланос, который стоял впереди него. По предварительной информации, виновница ДТП отвлеклась за рулем, что и повлекло за собой ДТП.

На место происшествия прибыли медики и госпитализировали девушку, что была за рулем Славуты, а также её ребенка. На данный момент выясняются обстоятельства происшествия. Об этом сообщается в сети.

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