В Запорожье произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 12 марта, в Вознесеновском районе Запорожья.
Так, автоледи за рулем Славуты врезалась в Ланос, который был припаркован, после чего он въехал в Ланос, который стоял впереди него. По предварительной информации, виновница ДТП отвлеклась за рулем, что и повлекло за собой ДТП.
На место происшествия прибыли медики и госпитализировали девушку, что была за рулем Славуты, а также её ребенка. На данный момент выясняются обстоятельства происшествия. Об этом сообщается в сети.
Тройное ДТП в Вознесеновском районе, по ул.Михаила Гончаренка. _______ Со слов очевидцев, девушка на "Славуте" (ЗАЗ-1103) отвлеклась и врезалась в припаркованный Lanos, тот же в свою очередь ударил впереди стоящий Lanos. Авто получили механические повреждения. Виновницу ДТП с ребёнком забрала скорая, пострадал мальчик лет 7-9. На место ДТП прибыли патрульные. ____ #zp #запорожье #zptoday🔥 #запорожьесегодня🔥#дтп #новости #зпновости
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