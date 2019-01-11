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В Запорожье произошел пожар на заправке

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В Запорожье на одной из заправок загорелся щит с ценами на бензин.

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

Инцидент произошел 11 января, около восьми часов утра, когда спасателям поступил звонок о возгорании на АЗС по улице Школьной в Александровском районе города.

По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания электрообогревателя.

Спустя 15 минут спасателям удалось полностью ликвидировать возгорание. К счастью, огонь не успел распространиться на территорию АЗС. По факту происшествия проводится расследование.

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