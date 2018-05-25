В Запорожье прохожие помогли полицейским поймать грабителя

Парень сорвал цепочку с шеи девушки.

Инцидент произошел вчера, 24 мая, на улице Энтузиастов в Хортицком районе Запорожья. Неизвестный на остановке сорвал с шеи женщины золотую цепочку с кулоном. На крики горожанки о помощи отреагировали прохожие, которые оперативно задержали преступника и передали его полицейским.

После задержания, правоохранителям удалось выяснить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 30-летний житель Запорожья.

В настоящее время украденное изъято. В отношении преступника возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". В случае, если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит от 4 до 6 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Нацполиции в Запорожской области.

Фото: Пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.