В Запорожье преступники вломились в научный центр (ФОТО)

Пытались разобрать дорогостоящее оборудование

В Запорожье полиция задержала двоих мужчин, которые вломились в научный центр с целью разобрать дорогостоящее оборудование на металлолом.

Как сообщает патрульная полиция области, вчера в 23:42 в Шевченковском районе поступил вызов о том, что неизвестные разбили стекло в научном центре.

Копов вызвала женщина-сторож, которая услышала звук бьющегося стекла.

"После обследования здания правоохранители обнаружили двух граждан. Один прятался в помещении с металлическим станком, а другой находился на улице с металлическими элементами промышленного значения", - передает полиция.

На место происшествия патрульные вызвали следственную группу Шевченковского отделения полиции для дальнейшей квалификации дела и следственных действий.

Фото: патрульная полиция Запорожской области